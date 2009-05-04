Danimarka Prensesi erkek bebek dünyaya getirdi

Danimarka'nın Fransız asıllı Prensesi Marie, erkek bebek dünyaya getirdi.



Danimarka kraliyet sarayından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Prens Joachim ile evli olan 32 yaşındaki Prenses Marie'nin 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdiği belirtildi.



Açıklamada, doğum sırasında Prens Joachim'in Prenses Marie'nin yanında bulunduğu, anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.



Prens Joachim'in, ilk eşi Hong Kong asıllı Alexandra Manley'den 6 ve 9 yaşlarında iki oğlu bulunuyor.



Prenses Marie ile Prens Joachim, 24 Mayıs 2008'de evlenmişti.

