Danimarka 'mücevher yasası' ilk kez uygulandı; mülteci grubunun 10 bin Euro'suna el kondu

Danimarka'da mülteciler için çıkarılan 'mücevher yasası' ilk kez uygulandı. Polis, İran vatandaşı beş kişinin Kastrup Havalimanı'nda sığınma talebinde bulunmaları üzerine yasa gereği üzerlerindeki yaklaşık 10 bin 500 Euro'ya el koydu.

Mültecilerin Danimarka'da kalış sürelerinde kendilerini idame ettirmeleri gerektiği gerekçesiyle gündeme gelen yasa, kamuoyunda tartışılsa da parlamentoda Şubat 2015'te kabul edilmişti. Sığınmacıların üzerindeki bin 350 Euro ve değerli mücehverlerin el konulmasını öngören yasaya göre sadece cep telefonu, saat ve evililik yüzüğü gibi manevi değeri olan varlıklara el konulamıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Danimarka Yabancılar ve Entegrasyon Bakanı Inger Stojberg, uygulamayı savunurken Sosyalist Halk Partisi sözcüsü Jacob Mark ise yasayı ve uygulamayı 'sığınmacıların kaçış yolunda ellerindeki son varlıklarına' el konulduğu gerekçesiyle eleştirdi.