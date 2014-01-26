Danimarka meclisinde 'Müslümanlar ülkemize gelmesin' tartışması

Danimarka'da muhalefetteki aşırı sağ Danimarka Halk Partisi, Müslüman göçmenlerin ülkeye sokulmamasını istiyor.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, muhalefetteki diğer sağ partiler öneriye sıcak bakmazken, Danimarka Halk Partisi milletvekillerinin çoğu, ülkeye Müslüman yabancı akınının durdurulmasını istedi. Parlamento Vatandaşlık Komisyonunun aralık ayında yapılan toplantısında, Müslüman asıllı göçmenlerin vatandaşlığa alınmasına karşı çıkan Danimarka Halk Partili Marie Krarup, "Ülkemizdeki Müslüman azınlığın sayısını sınırlı tutmak zorundayız" derken partinin AB parlamentosu adayı Anders Vistisen, "Müslüman asıllı göçmenlerin ülkemize gelmelerini bir süre için de olsa durdurmamız gerekiyor. Bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkemize uyumları sorun yarattı ve bir türlü uyum sağlayamadılar. Bu nedenle çok acil bir şekilde Müslüman göçmenlerin ülkemize gelmelerini durdurmak gerekir. O zaman sorun çözülmüş olur" dedi.

Kendine Müslüman bir ülke bul

2008 yılında partisinin Anti Müslüman parti olduğunu söyleyen Danimarka Halk Partisi Genel Başkanı Christian Thulesen, bu sözünü geri almasına rağmen Vejle şehri Belediye Başkan Yardımcısı Holger Gorm Hedersen, "Danimarka Halk Partisi Anti Müslüman bir partidir ve buna karşı çıkan yoktur" diyerek, partisinin Müslüman karşıtı politikaları ile 2013 kasım ayında yapılan yerel seçimlerde elde ettiği başarıya dikkat çekti. Lolland bölgesi Höjbörgen şehrinde ikinci Belediye Başkan Yardımcısı olan Erik Kjaelgaard da diğer partililer gibi Müslüman göçmenlere yönelik yeni yasakların getirilmesini desteklediğini belirterek, "Müslümanlara yönelik yasaklarda ilk adımı, sınırlarımızda kontrolleri başlatarak atabiliriz. Ülkemize gelen Müslümanları sınırdan geri çevirebiliriz. Geri çevirdiğimiz Müslümanlara 'Senin dinin inancın nedir?' diye sorduktan sonra 'Gelmen gereken ülke burası değil, kendine bir Müslüman ülke bul' diyebiliriz. Parlamentoda Müslümanlara sınırdan girme yasağı getirmek için çoğunluğu sağlamamız gerekiyor" dedi.

Hukuk devleti olmaktan uzaklaşırız

Danimarka Halk Partisi Vatandaşlık Sözcüsü Christian Langballe, Müslüman Göçmenlerin ülkeye gelmelerinin bir şekilde engellenmesi gerektiğini belirterek, "Ben de diğer partili arkadaşlarımla aynı fikirdeyim ama tam bir yasak getirmemizin uluslararası anlaşmalar gereği biraz zor olduğunu düşünüyorum. Ama bir sınırlama getirebilir. Konuyu hemen parlamentoya taşıyıp tartışmak gerekir" dedi.

Liberal İttifak Partisinden Mette Bock ise Müslümanlara karşı alınacak bir yasak kararı ile ülkenin bir hukuk devleti olmaktan uzaklaşacağını savundu.