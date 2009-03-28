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Spor

Danimarka Larsen ile güldü

2010 Güney Afrika Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1.Grup mücadelesinde Danimarka, Malta ile deplasmanda karşılaştı.

28 Mart 2009 02:00


2010 Güney Afrika Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1.Grup mücadelesinde Danimarka, Malta ile deplasmanda karşılaştı. 

Maça hızlı başlayan ekip konuk takım Danimarka oldu ve etkili oyununu arka arkaya bulduğu gollerle süsledi. 12. dakikada Larsen’in golüyle Danimarka öne geçmeyi başardı. Golden sonra iyi oyununu devam ettiren konuk ekip 23. dakikada farkı ikiye çıkardı. Larsen kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Danimarka’yı rahatlattı. İlk yarıda bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Danimarka üstünlüğü korumaya çalışırken pozisyonlar aramaya devam etti. Son dakikaya kadar bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen konuk ekip son dakikada farkı üçe çıkardı. 90. dakikada Nordstrand’ın golü skoru 3-0’a getirdi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Danimarka bu galibiyetle puanını 10'a çıkarırken Malta 0 puanda kaldı

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