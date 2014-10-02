Danimarka IŞİD'i vuracak F16'ları kaldıramadı

Irak ve Şam İslam Devleti IŞİD'le mücadele için Irak'a gönderilmesi planlanan yedi adet F16için, Danimarka Parlamentosu'nda oylama yapılamadı. Neden, muhalefetin IŞİD bünyesindeki Danimarka vatandaşlarının durumuyla ilgili beklediği yanıtın gelmemesi.

Danimarka Parlamentosu'nda, IŞİD'i yok etmek için ABD öncülüğünde kurulan koalisyona destek vermek amacıyla 7 F16 savaş uçağı gönderilmesi önerisi, yaşanan tartışmalar nedeniyle oylanamadı.

Savaş uçakları için Danimarka Parlamentosu Folketinget'te gece geç saatlere kadar süren oturum yapıldı.

Oturumda muhalefetteki sağ blok partileri, IŞİD bünyesindeki Danimarka vatandaşlarının ülkelerine karşı savaşmış olacağından vatan hainliğiyle yargılanıp yargılanmayacaklarına odaklandı.

IŞİD için savaşan Danimarka vatandaşlarının sadece terör suçundan değil aynı zamanda vatan hainliğinden yargılanmaları konusunda düzenleme yapılıp yapılmayacağını soran aşırı sağ DF'e, hükümetin cevap verememesi üzerine tartışmalar sürdü ve oylama yapılamadı. Bu durumda uçakların gönderilmesinin ertelendiği belirtildi.

Muhafazakar Parti'nin eski Başkanı Lars Barfoed, yaptığı açıklamada, "Danimarka vatandaşlarının IŞİD bünyesinde askerlerimize karşı savaşması durumunun bir savaş hali olacağı için vatan hainliğiyle yargılanıp yargılanmayacakları konusundaki soruya hükümet cevap veremedi. Bu konuda garanti almamız lazım ve bu nedenle yarın hükümetle ortak bir danışma toplantısı düzenlemeliyiz" dedi.

Radikal Venstre'nin Savunma Sözcüsü Zenia Stampe ise bu ertelemenin Irak'ta yardım bekleyen insanlar için üzüntü verici olacağını söylerken, eski Dışişleri Bakanı Sosyalist Halk Partili Holger K. Nielsen, "Sağ blokun yaptığı hareketin saçmalık olduğunu, uçakların er ya da geç gideceğini" söyledi.

Öte yandan, Venstre Partisi'ni ikna etmeye çalıştığı belirtilen Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, Tv2 News'a yaptığı açıklamada, "Venstre bazı hukuki maddeler üzerinde açıklık istiyor ama bence meclis olarak birlik olmamız lazım. Bu, Danimarkalı askerlere verebileceğimiz en iyi destektir. Yaşananların süreci ertelememesi için elimden geleni yapacağım. İçerik konusunda hepimiz hemfikiriz zaten" diye konuştu.

Başbakan Helle Thorning-Schmidt, geçen hafta, muhalefetin destek verdiğini belirterek, Irak'ta IŞİD'e karşı savaşmak üzere koalisyona 7 F16 savaş uçağı göndereceklerini açıklamıştı.