Danimarka hükümeti Roj TV davasıan el koydu

T24

Türkiye ile çokm değerli ilişkimiz var



Kopenhag Şehir Mahkemesi'nin Roj TV'ye sadece para cezası vererek kapatma kararı almaması üzerine Adalet Bakanı Bödskov ve Kültür Bakanı Elbaek, yasadaki boşluğun kapatılması için harekete geçtiler.Her iki bakan da mahkemenin terör propagandası yaptığını tesbit ettiği bir televizyon kuruluşunu kapatamamasının doğru olmadığını belirterek, yasada değişiklik yapılacağını açıkladılar. Bödskov ve Elbaek, girişimleri ile hem ülkede terör faaliyetlerini engellemeyi hem de Türkiye ile Danimarka arasında diplomatik krizi önlemeyi düşündüklerini söyledi.Bödskov ve Elbaek tarafından yapılan ortak açıklamada "Terörizm hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Hükümetimiz nereden gelirse gelsin, kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, kime zarar verirse versin, hangi amaçla olursa olsun terörizmin her türlüsüne karşıdır ve kınamaktadır. Danimarka, terörle mücadele konusunda uluslararası arenada aktif rol oynamakta ve müttefikleri ile işbirliği yapmaktadır" denildi.İki bakan Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek ”Danimarka'nın Türkiye ile çok uzun süren dostluğu ve terörizmle mücadele konusunda çok değerli bir işbirliği vardır” dedi.Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Roj TV'nin yayın iznini iptal etmek için yeni bir girişimde bulunacağına işaret edilen ortak açıklamada ayrıca "Bilindiği gibi Kopenhag Şehir Mahkemesi, Roj TV konusunda bir karar almış ve televizyon kanalının terörü teşvik ettiğinin, terör örgütü PKK tarafından yönetildiğinin kanıtlandığını açıklayarak para cezası vermiştir. Henüz tarafların karara itiraz hakları süresi vardır. Bu arada Radyo Televizyon Üst Kurulu da mahkeme kararını gerekçe alarak, Roj TV'nin yayın izninin iptali için yeni bir değerlendirme yapılacağını açıklamıştır. Şayet yasada bir boşluk varsa mutlaka kapatılacaktır. Adalet ve Kültür Bakanlıkları olarak biz, mahkamelere, terörü teşvik eden yayın kuruluşlarına müdahale hakkı tanıyan yasayı mutlaka çıkaracağız” denildi.Her iki bakan da hükümetin terörizmle mücadele konusunda çok hassas davrandığını ve terör faaliyetlerine ne olursa olsun izin verilmeyeceğini söylediler. Bödskov, yeni yasa çıkarmanın itiraz hakkı süresinde yetişmeyebileceğini ancak Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun hızlı bir girişimde bulunmasını beklediklerini söyledi.