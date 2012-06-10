Danimarka Hollanda'yı tek golle geçti

Euro 2012 B Grubu ilk maçında Hollanda ve Danimarka karşı karşıya geldi. Maçın 24. dakikasında Krohn-Dehli'nin kaydettiği golle sahadan galip ayrılan Danimarka, sürpriz bir galibiyete imza attı.

Maçın ilk dakikasından itibaren üstün olan taraf, karşılaşmanın favorisi Hollanda oldu. Afellay ve Van Persie'nin geliştirdiği ataklarla etkili olan Hollanda, bir skorda üstünlüğü yakalayamadı.

Mücadelenin 24. dakikasında ise Danimarka'nın sürpriz golü geldi. Simon Poulsen'in soldan ortasında, savunmadan seken top, Krohn-Dehli'nin önünde kaldı. Savunmadan müthiş sıyrılan Dehli, ceza alanı içi sol çaprazından yerden bir şut çıkardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Rakip kalede gol için baskı kurduğu dakikalarda kalesinde golü gören Hollanda, ilk yarının kalan dakikalarında beraberlik golünü aradı. 37. dakikada ceza sahasına etkili giren Robben'in sert şutu, direkten döndü. 40. dakikada da Afellay, kendi yarattığı pozisyonda kaleyi denedi ancak üstten auta gitti.

Bu pozisyonların ardından beraberlik golünü bulamayan Portakallar, soyunda odasına 1-0'lık mağlubiyetle gitti.

İkinci yarının hemen başında Hollanda, uzaktan şutlarla etkili oldu. Van Persie ve Afellay'ın etkili şutları tehlikeli olsa da bu pozisyonlardan gol sesi çıkmadı. Hollanda Teknik Direktörü Bert van Marwijk, maçın 70. dakikasında hamlesini yaptı. Gol yollarında etkisiz kalan Holllanda'da oyuna Huntelaar ve Van der Vaart girdi.

Maçın 74. dakikasında ise Hollanda'nın maç boyunca yakaladığı en net gol pozisyonu yaşandı. Savunmadan atılan uzun pasa iyi hareketlenen Huntelaar, çok güzel kontrol etti ve kaleci Andersen'le karşı karşıya kaldı. Huntelaar, vuruşunda ise kaleciyi geçemedi.

Mücadelenin kalan dakikalarında iyi savunma yapan Danimarka, zaman zaman yakaladığı kontra ataklarla etkili olmasına karşın farkı artırma fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşma, Danirmarka'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Danimarka, Euro 2012'nin favorilerinden Hollanda'yı tek golle geçti ve sürpriz bir galibiyete imza attı.