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Danimarka 'Hollanda' krizini gerekçe gösterdi: Başbakan Yıldırım'ın mitingi ertelenmeli

Rasmussen, talebine gerekçe olarak Türkiye ve Hollanda arasındaki gerginliği gösterdi

12 Mart 2017 20:06

Danimarka'da, Başbakan Binali Yıldırım'ın 20 Mart'ta düzenleyeceği mitingin ertelenmesi istendi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Yıldırım’ın planlanmış ziyaretinin ertelenmesi talebine gerekçe olarak Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizi gösterdi.

Yıldırım, 20 Mart’ta Danimarka’ya gideceğini, burada hem referandum toplantısı yapacağını hem de resmi temaslarda bulunacağını söylerken Danimarka’nın olumsuz bir tavrı olmadığını belirtmişti.

Danimarka Başbakanı Rasmussen, açıklamasında, “Türklerin Hollanda’daki mevcut saldırıları bu mitingden ayrı görülemez. Bu yüzden Türk mevkidaşıma mitingin ertelenmesini önerdim” ifadesini kullandı.  

Sabah'ta yer alan habere göre; Danimarka Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı  ve Danimarka Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Sören Espersen de, Başbakan Lars Lökke Rasmussen ile belediye yetkililerine çağrıda bulunarak, Binali Yıldırım'ın Danimarka'da seçim kampanyası yapmasını engellemesini istedi.

Daha önce Almanya, Avusturya ve Hollanda hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yürütmesine izin vermemişti.

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