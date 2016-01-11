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Dünya

Danimarka fazla çalışan öğrenciyi sınır dışı etti

Derslerinde çok başarılı olan Youbi, 'süper öğrenci' olarak anılıyordu

11 Ocak 2016 11:44

Danimarka'da yabancı öğrencilere tanınan 'haftalık 15 saatlik part time iş' kuralını 90 dakika aşması sebebiyle Kamerunlu 'süper öğrenci' Marius Youbi tüm uğraşlara rağmen sınırdışı edildi.

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi’nin “Elimizdeki en iyi öğrenci” dediği ve notları 12 gibi en yüksek seviyede olan 30 yaşındaki elektrik mühendisliği öğrencisi Marius Youbi, 'part time iş kuralını' ihlal ettiği gerekçesiyle ‘8 Ocak’ta ülkeden ayrılın’ talimatı üzerine ülkesi Kamerun’a geri dönmek zorunda kaldı.

Milliyet'ten İrfan Kurtulmuş'un haberine göre; kaldığı Herning kentinde 18 bin imza toplanması ve kalabalık bir grubun ‘Marius’u göndermeyin’ protestolarına rağmen sınırdışı edilen başarılı öğrencinin eğitimini tamamlaması için geri gelmesini isteyen birçok siyasi parti, Uyum Bakanı Inger Stöjberg’i ilgisiz kalmakla suçladı.

Billund Havalimanı’nda uçuş öncesi konuşan Youbi, “Çok üzgünüm ve hayalkırıklığı yaşıyorum. Danimarka’da iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Ama 4.5 yıllık emeğim gitti. Güle güle demek çok zor” dedi. Youbi’ye Aarhus Üniversitesi de destek çıktı. Üniversiteden Per Lysgaard, “Çok ağır bir karar olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Kamerunlu gencin sınırdışı edilmesi dünya basınında da büyük ilgi uyandırdı. İngiliz basını “Danimarka fazla çalışan öğrenciyi ülkeden attı”, “Danimarka’dan garip sınırdışı” gibi başlıklar kullanarak tuhaf olayı okuyuculara duyurdu.

Derslerinde çok başarılı olan Youbi, ‘süper öğrenci’ olarak anılıyordu. 

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