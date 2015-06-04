Danimarka eski Başbakanı Rasmussen, Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili ifade verecek

Eski NATO Genel Sekreteri ve Danimarka eski Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, Danimarka’yı, Irak ve Afganistan’da savaşa soktuğu için ifade vermeye çağrıldı. Helle Thörning Schmidt hükümeti tarafından oluşturulan Irak-Afganistan Araştırma Komisyonu, Rasmussen’in yanı sıra, dönemin Dışişleri Bakanı Per Stig Möller, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Friis Arne Petersen, Daire Başkanı Peter Taksöe-Jensen ve Başbakanlık Müsteşarı Nils Bernstein’in de ifade vermeye çağrıldıklarını duyurdu.

Komisyon Başkanı Michael Kistrup, ifadelerinin alınmasına Kasım ayında başlanacağını belirterek, “Komisyonun görevi, ülkemizin Irak ve Afganistan’da savaşa neden katıldığını, bu iki ülkede görev yapan askerlerimizin esir aldıkları kişilerin akıbetini araştırmaktır. Zamanın Başbakanı Liberal Partili Anders Fogh Rasmussen, Muhafazakar Partili Dışişleri Bakanı Per Stig Möller ve üst düzey bürokratlar, ülkemizin savaşa katılmasındaki yasal dayanağın ne olduğunu anlatacaklar” ifadelerini kullandı.

Danimarka’nın Irak’ta savaşa dahil olması, ülkede uzun süre tartışılmış; Rasmussen, Saddam Hüseyin’in nükleer ve kimyasal silahları bulunduğunu öne sürerek, koalisyon güçlerine katılmaları gerektiğini söylemişti.