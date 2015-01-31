Danimarka devlet televizyonunda 'çıplak' yarışma

Danimarka Devlet televizyonu DR 3'te yayınlanmaya başlanan Klaed Af 'soyun' adlı programa katılan gençler, çıplak yaşıyor, sokağa, alışverişe çıplak çıkıyor, işe çıplak gidiyorlar.



Program Şefi Irene Ströyer, programdaki katılımcıların çıplaklığının sadece sembolik olduğunu savundu. Programın formatına göre, gençler evlerinde mobilya, telefon, TV, radyo, bilgisayar, tablet, giysi, çanak, çömlek gibi hiçbir şey bulunduramıyor.

DHA'nın haberine göre, katılımcıların evinde sadece tuvalet kağıdı bulunuyor ve gençler günde sadece bir kere, evlerine yakın konuşlandırılan Konteynerin içindeki eşyalarından sadece birini alabiliyorlar. Konteyner içindeki eşyaların tamamı alındığında ise program sonuçlanmış olacak.



İlk etapta 4 katılımcının bulunduğu programda gençlerin tüm eşyaları evlerine 400-500 metre mesafedeki konteynerde bulunuyor.

Gençler evde tahta taban üzerinde uyuyorlar. Program boyunca gençlerin, günde bir eşya alabilme hakkını labtop, tablet, cep telefonu, televizyon gibi eşyalarından yana mı yoksa giyim veya yatak gibi eşyalardan yana mı kullanacakları merakla bekleniyor.

'Çıplak olmakta sorun yok'

Katılımcılardan Jeppe adındaki ilk okul öğretmeni, Kopenhag'da yaşadığını ancak 30 km uzaktaki Hedehusene şehrinde çalıştığını belirterek "Bana göre çıplak olmakta bir sorun yok. Ancak işime trenle gelip gittiğim için konteynerden nasıl bir eşya tercih edeceğimi henüz bilmiyorum. Bu program bizim için bir deneyim olacak" dedi.

23 yaşındaki Katharina adındaki kadın katılımcı da "Ben her sabah hazırlanmaya 2 saat ayıran bir insanım. Tabletim olmadan yaşamam mümkün değil. Bütün eşyalarımdan uzak olmak beni şimdiden strese soktu" dedi.

DR 3 kanalının görüşlerini aldığı sokaktaki vatandaşın çoğunluğu, programı ilginç bulduklarını, sokakta, alışverişte çıplak insan görmeyi yadırgamadıklarını belirtirken, bazıları özgürlükte aşırıya kaçıldığı görüşünü savundular. Program Şefi Irene Ströjer, programın, konteynerlerdeki eşyalar bitinceye kadar devam edeceğini, amaçlarının insanların normal hayatta daha çok ne gibi eşyalara ihtiyacı olduğunu ve nasıl bir yaşamı tercih ettiklerini göstermek olduğunu söyledi.