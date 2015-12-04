Danimarka daha fazla 'Birlik' istemiyor



Danimarka, üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) ile arasına mesafe koymaya devam ediyor. Perşembe günkü halk oylamasında Danimarkalılar AB hukuk politikası ile sıkı işbirliği yapılmasını reddetti. Elde sonuçlara göre halkın yüzde 53'ü adalet ve içişlerinde bundan böyle de AB kurallarının dışında kalınması yönünde oy kullandı. Böylece Danimarka önümüzdeki yıl Avrupa emniyet teşkilatı Europol'dan ayrılacak ve güvenlik işbirliği için ortaklarıyla paralel anlaşma yapmak zorunda kalacak.

Danimarka'daki popülist sağ kanat devlet yetkilerinin Brüksel'e devredilmesine karşı çıkıyordu. Danimarka Halk Partisi referandum sonucunu zafer gibi kutladı. Parti Genel Başkanı Kristian Thulesen Dahl, sonucun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "seçmenin, AB ile daha fazla kaynaşıp egemenliğin peyderpey kaybedilmesine karşı olduğunu" söyledi. İktidardaki Liberaller gibi Sosyal Demokratlar, Sol Liberaller, Sosyalistler ve Muhafazakarlar ise AB hukukundaki ayrıcalıkların terk edilmesinden yana çıkmaktaydı.

Başbakan Lors Lokke Rasmussen, halkın iradesini gösterdiğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Mette Frederiksen, ‘Danimarkalı seçmen sözünü söyledi. Sonuca saygılıyız. Danimarka AB'nin bir parçasıdır” dedi.

Danimarka AB'nin para, güvenlik, adalet ve içişleri politikalarına tam katılmıyor. AB'nin kuruluşunun simgeleyen Maastricht antlaşmaları 1992 yılındaki halk oylamasıyla reddelince Danimarka'ya birtakım özel haklar tanınmıştı. Avrupa para mekanizmasına ortak olan Danimarka'nın halkı 2000 yılında da Euro para birimini kullanmayı reddetmişti. Avrupa Polis Teşkilatı Europol 2016'da devletler üstü statüye kavuşturulacağından, AB bünyesindeki sınır aşırı iç güvenlik işbirliğinde yer alabilmesi için Danimarka'nın özel haklarından vazgeçmesi gerekiyordu.