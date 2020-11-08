Danimarka'da milyonlarca vizon Koronavirüs bulaştırdığı için öldürülecek; bilim insanları "virüs daha tehlikeli olmayabilir" dedi

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Danimarka'da vizonlardan insanlara geçen yeni tip Koronavirüs'ün mutasyona uğramış bir türü tespit edilmesi paniğe neden oldu. Bilim insanları, vizonlardan insanlara geçen Koronavirüs'ün daha tehlikeli olmak zorunda olmadığını belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkede vizonlardan insanlara Koronavirüs geçtiğinin saptanmasının ardından 15 milyondan fazla vizonun öldürüleceğini açıkladı. Frederiksen, Koronavirüs'ün mutasyona uğramış bu türünün aşı çalışmalarını işlevsiz kılabileceğini söyledi.

Öte yandan bilim insanları, tehlikenin boyutuyla ilgili daha fazla araştırılması yapılması gerektiğini düşünüyorum. New York'taki Columbia Üniversitesi'nden virolog Angela Rasmussen, "Basın açıklamaları üzerinden bilim yapma modası keşke dursa. Gen verilerinin paylaşılmaması için bir neden yok, paylaşılırsa bilim topluluğu da bu iddiaları değerlendirebilir" dedi.

Geçen yıl Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Sars-Cov-2 adlı virüsün bilinen hiçbir mutasyonunun daha tehlikeli durumda olmadığı belirtildi.

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