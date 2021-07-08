Danimarka'da dünyanın en büyük kumdan kalesinin inşası tamamlandı

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Danimarka'da dünyanın en büyük kumdan kalesi yapıldı.

21.16 metre uzunluğundaki kumdan kale, önceki rekor sahibinden 3 metre daha uzun.

Yapımında 4 bin 860 ton kumun kullanıldığı kale çok karmaşık bir tasarıma sahip. Bir piramidi andıran kumdan kale, Blokhus kasabasında bulunuyor.

Projenin yaratıcısı Wilfred Stijger'e yapımda dünyanın en iyi kum heykelcilerinden 30'u yardımcı oldu. Kalenin tepesinde üzerinde taç olan bir Koronavirüs bulunuyor.

Stijger, tepeye taç takan bir Koronavirüs koyma gerekçelerini "virüsün son zamanlarda hayatımız üzerinde sahip olduğu güç" olduğunu belirtti:

"Her yerde hayatları yönetiyor. Ne yapacağını söylüyor. Ailenden uzak dur, güzel yerlere gitme diyor. Aktivitelere katılma, evde kal diyor" dedi.

Kumdan kalenin soğuk ve rüzgarlı havalarda da ayakta kalabilmesi için yüzde 10'u çamurdan yapıldı ve yapıştırıcı kullanıldı.