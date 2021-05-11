Danimarka'da bir Rus vatandaşı casusluk yaptığı gerekçesiyle 3 sene hapis cezasına çarptırıldı

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Danimarka'da mahkeme bir Rus vatandaşını casusluktan suçlu bularak üç yıl hapis cezasına çarptırdı.

İsmi paylaşılmayan Danimarka'da yaşayan Rus vatandaşı 2020'nin Temmuz ayında tutuklanmış ancak olay aralıkta medyaya yansımıştı.

Kapalı yargı sürecinin sonucunda Aalborg mahkemesinden yapılan açıklamada, "Bahsi geçen kişinin yıllar boyunca Danimarka Teknik Üniversitesi ve ülkenin kuzey batısındaki bir firmadan bilgi toplayıp para karşılığında Rus istihbaratına sattığı tespit edildi" denildi.

SerEnergy şirketi tutuklanan Rus vatandaşını istihdam ettiklerini doğruladı ve bu kişinin "enerji teknolojisine" çok ilgili olduğunu belirtti.

Moskova ise davayı "cadı avı" olarak nitelendirdi ve bahsi geçen kişinin "Danimarka'da yaşayan bir Rus uzman" olduğunu ifade etti.