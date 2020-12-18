Danimarka'da açık rıza gösterilmeyen her cinsel ilişki tecavüz olarak yargılanacak

Danimarka, açık rıza dışında cinsel ilişkinin bir suç olduğunu belirleyerek tecavüz yasalarını sıkılaştırdı.

The Guardian'da yer ala habere göre, Danimarka'da eski yasaya göre tecavüzle suçlanan kişinin şiddet uyguladığı ve saldırıda bulunduğunun kanıtlanması gerekirken parlamentodan geçen yeni yasaya göre tecavüz artık taraflardan birinin açık rızasının olmadığı her durumu kapsayacak.

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup "Bundan sonra iki taraf da rıza göstermediği her durum tecavüz sayılacak" dedi.

Benzer bir yasa 2018 yılında İsveç'te gitmiş ve tecavüz yargılamalarının yüzde 75 oranında arttığı görülmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, Danimarka'nın Avrupa'da rıza dışı cinsel ilişkiyi tecavüz olarak nitelendiren 12. ülke olduğunu açıkladı.