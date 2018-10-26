Danimarka bilgi verdi; milyonlarca dolar çalan Otunba çetesi İstanbul'da yakalandı

İstanbul polisi, uluslararası ticaret yapan firmaların mail hesaplarını ele geçirerek milyonlarca dolar vurgun yapan hacker çetesine operasyon düzenledi. Otunba isimli bir liderleri bulunan 8 kişilik çetenin, İstanbul'da lüks bir villada yaşadıkları, şimdiye kadar uluslararası şirketlerden milyonlarca dolar para çaldıkları öne sürüldü.

Polisi harekete geçiren olay uluslararası yardımlaşma kapsamında Danimarka yetkililerinden gelen bilgiyle ortaya çıktı. Yapılan açıklamada mail adresleri ele geçirilen bir firmadan 1 milyon 416 bin doların yetkisiz olarak alındığı belirtildi. Danimarkalı yetkililer para gönderilen firmanın da bilgisini verdi. Bunun üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Bilişim uzmanlarınca yapılan çalışmada, şebekenin Danimarkalı firmaların dolandırıldığı “Mail hack” yada “Man in the Middle Attack” olarak bilinen yöntemini kullanıldığı belirlendi.

Virüslü mail

Şebekenin yöntemini belirleyen bilişim uzmanlarına göre, uluslararası hacker şebekesi, önce firmaların internet üzerinden yaptıkları reklam ve tanıtımlardan mail hesaplarını belirledi. Daha sonra bu hesaplara virüslü posta iletileri gönderildi. Maillerin açılmasıyla virüs aktif hale gelerek, Hackerler tüm mail bilgilerini ele geçirdi. Bu yolla ticaret yapılan karşı firma mailleri de ele geçirildi. Ancak firmanın görüşmelerine müdahale edilmedi.

Hesap bilgilerini gönderdiler

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre şebeke üyeleri, ticaret yapan firmalar arasındaki alışverişi ele geçirilen mailler üzerinden izlemeye aldı. Mail hesaplarından müdahale etmeyen şebeke üyeleri ödeme aşamasında devreye girdi. İki firmanın maillerine benzeyen hesaplar alındı. Önce ödeme yapacak firma adına mail atıldı. “Ürünleri teslim aldık, ödeme yapmak için proforma faturası bekliyoruz” denildi. Firma fatura bilgilerini gönderince, proforma şebekenin eline geçti.

“Bankayla sorunumuz var"

Hackerler, bu aşamada, bazı bilgisayar programlarını kullanarak ele geçirilen fatura üzerinde oynadı. Belgenin üzerine şebeke üyelerinin hesap bilgileri işlendi. Daha sonra ise, oluşturulan sahte belge, yeni açılan mail hesabı üzerinden ödeme yapacak firmaya gönderildi. “Bankalarda yaşadığımız sorun sebebiyle ödeme bilgilerimizde değişiklik yapıldı” notuyla gönderilen yeni hesaba havale yapılması istendi. Ödemeler yapılınca, paralar dolandırıcıların eline geçti.

Vurgun çok daha fazla

Siber polisi, 4 firmanın da aynı yöntemle dolandırıldığını ortaya çıkardı. Şebekenin başka firmaları da dolandırdığını değerlendiren ekipler vurgunun 5 milyon doların üzerinde olduğunu belirtti.

50 bin dolarlık kolye

Yapılan çalışmalarda 5'i Nijerya uyruklu 8 şüpheli tespit edildi. Yapılan araştırmaların ardından operasyon kararı verildi. Şüpheliler 2 ayrı operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan Nijerya uyruklu şüphelilerin lüks sitelerdeki dairelerde yaşananları dikkat çekti. Aramalarda şebeke üyelerinden Otunba Cash lakaplı Otunba K.'nin evinde toplam 50 bin dolarlık pırlanta işlemeli 2 altın kolye ve 1 bileklik bulundu.

Tutuklandılar

Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sekiz şüpheli de tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.