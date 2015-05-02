Danimarka Başbakanı Schmidt'ten 1 Mayıs 'kaçışı'

Danimarka’da 1 Mayıs İşçi Bayramı, çeşitli şehirlerde bahar havasında kutlandı.

1 Mayıs konuşmalarına saat 06.30’da Jylland yarım adasında başlayan Başbakan Helle Thörning Schmidt, Öğleden sonra Kopenhag’daki Faelledparkın’da yaptığı konuşma sırasında Sosyal Demokrat Gençlik Teşkilatı üyeleri tarafından tezahüratlarla karşılanırken, otonom gençlerin ıslıklı, pankartlı ve yuhalamalı protestoları ile karşılaştı. Otonomların elinde "Irkçılığa hayır'' yazılı pankartlar dikkat çekti.

Schmidt konuşmasında "Danimarka özel bir ülke. Hepimiz sırt sırta vermiş şekilde eşitliği koruyoruz. Sosyal Demokrat Parti olarak işçilerimizle birlikte ülkemizi övünülür bir ülke haline getirdik. Bugün 1 Mayısı kutlarken, sağ partilerin hasta politika bulutlarından arınmaya başladık dedi. Schmidt görevde bulundukları 22 ay içinde 32 bin kişiye iş imkanı sağladıklarını, işsizliği düşürdüklerini söyledi. Schmidt, Danimarka’nın krizden çıktığını ve doğru yolda ilerlemelerinin yakında yapılacak seçime bağlı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl otonom gençlerin sözlü ve şişeli saldırısına uğrayan Başbakan Schmidt, bu kez miting alanına kimseye gösterilmeden sokuldu ve yine aynı şekilde kimseye gösterilmeden meydandan kaçırıldı. Başbakan Schmidt’i sahnenin arkasında protesto etmek için bekleyen protestocularla sivil polisler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ancak otonom gençler Başbakan Schmidt’in ayrıldığını öğrenince olaysız bir şekilde dağıldılar.

Sıkı güvenlik

Danimarka başkenti Kopenhag’da şubat ayında yaşanan iki terör saldırısı nedimeyle 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Faelledparkında ilk kez sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Resmi giysili polisler mümkün olduğu kadar halkı rahatsız etmemeye çalışırken, sivil polislerin çokluğu dikkat çekti ve bazı yüksek noktalardaki polislerin dürbünle tüm mitin alanını kontrol altında tuttukları görüldü. 1 Mayıs kutlamalarına katılan Türkler, Türkiye’de 1 Mayıs’ın Taksim meydanında kutlatılmamasını eleştirerek, umarız bir gün Türkiye’de de 1 Mayıs piknik havasında kutlanır. Gönlümüz Türkiye’deki işçilerle dediler. Sosyalist Halk Partili Özlem Sara Çekiç, "1 Mayıs işçi bayramıdır ve işçilerin istedikleri yerde bu bayramı kutlamaya hakkı vardır. Türkiye’de işçilerin 1 Mayıs’ı Taksim meydanında kutlayamamalarını yadırgıyorum. İşçilere yapılan coplu, gazlı müdahaleyi de hayretle karşılıyorum ve işçilerin dövülmesine üzülüyorum. Ama gönlümüz onlarlaö dedi. Hanım Özer, "Türkiye ile Danimarka’yı kıyaslıyorum. Burada 1 Mayıs’ı çocuklarımızla işçilerimizle, polislerimizle hep birlikte emekçi günü olarak bayram havasında kutluyoruz. Gönül isterdi ki Türkiye’de de böyle olsunö derken, eşi Tuncay Özer, "Polisler yanımızda bizi koruyorlar, omuz omuza duruyoruz. Aslında herkes işçi ama Türkiye’de işçinin değerini bilen yok. Ülkemizde de böyle kutlanmasını isterdimö dedi. Kutlamalarda konuşma yapan siyasetçiler, ülkede, marangoz, postacı, duvarcı, işçi, memur, siyasetçi kimse arasında ayrım olmadığına dikkat çekerek, 1 Mayıs’ın da herkesin bayramı olduğunu söylediler. Kutlamalar akşam saat 20.00’a kadar sürdü.