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Dünya

Danimarka, bağımlılara eroin verecek

Danimarka'da uzun yıllar süren tartışmaların ardından, devlet kontrolünde uyuşturucu bağımlılarına eroin verilecek

29 Aralık 2008 02:00

Danimarka'da uzun yıllar süren tartışmaların ardından, devlet kontrolünde uyuşturucu bağımlılarına eroin verilecek.

Yeni yılda başlayacak uygulama kapsamında uyuşturucu bağımlılarına sağlık personeli tarafından günde iki kez eroin enjekte edilecek.

Uygulamanın deneme mahiyetinde başlayacağını kaydeden Doktor Anne Mette Dons, bağımlıların kontrol altında tutulacağını söyledi. Uygulamanın uyuşturucu kullanımını serbest bırakma anlamı taşımadığını kaydeden Dons, amacın bazı insanları uyuşturucudan kurtarmak olduğunu belirtti.

Uyuşturucu bağımlıları için yardım ve bakım amacıyla kurulan Glosrtups'taki merkezde görevli Doktor Thomas Fuglsang da, merkezde kontrol altında tutulan bağımlılara belli dozda eroin verileceğini, böylece kullanıcıların sağlıksız koşullarda uyuşturucu almalarının önleneceğini kaydetti.

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