Daniele De Rossi'den futbolu bırakma kararı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın simge oyuncularından biri haline geldikten sonra 2019 yılının Temmuz ayında Boca Juniors'a transfer olan Daniele De Rossi, futbolu bırakma kararı aldı.

TyC Sports'un haberine göre kişisel sebepler nedeniyle futbolu bırakma kararı alan De Rossi, Boca Juniors'ın antrenman tesislerinden de ayrıldı.

36 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde düzenleyeceği basın toplantısında resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Kaptanlığa kadar yükseldiği Roma formasını 523 kez giyen De Rossi, 53 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.

118 kez de milli olan İtalyan oyuncu, milli formayla 21 kere gol sevinci yaşarken, 2 de asist yaptı.