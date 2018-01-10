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Spor

Daniel Sturridge kendisini Inter'e teklif etti

Inter bu konuyla ilgili şaşkınlık yaşarken, Sturridge'den düşünmek için süre istedi

10 Ocak 2018 14:25

Liverpool'dan ayrılmak isteyen Daniel Sturridge, kendisini Inter'e teklif etti.

Tuttosport'un haberine göre Liverpool'da forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan İngiliz yıldız Daniel Sturridge, ilginç bir şey yaptı ve kendisini, Inter'e teklif etti ve şartlarını İtalyan kulübüne sundu. Inter bu konuyla ilgili şaşkınlık yaşarken, Sturridge'den düşünmek için süre istedi.

Bu sezon Premier Lig'de 9 maça çıkan Sturridge, 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Piyasa değeri 21 milyon Euro olan Daniel Sturridge'in Haziran 2019'a dek Liverpool ile sözleşmesi bulunuyor.

 

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