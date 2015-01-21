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Spor

Daniel Opare Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Ganalı sağ bek Daniel Opare'nin transferi için kulübü Porto'yla ve oyuncuyla anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi

21 Ocak 2015 19:23

Beşiktaş, Porto'nun 24 yaşındaki sağ bek Daniel Opare'nin transferi için Porto'yla anlaştı.

KAP'a yapılan açıklamada, Ganalı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı açıklanırken, bunun için Portekiz kulübüne herhangi bir bedel ödenmedeği de belirtildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi, siyah-beyazlılardan 2014-2015 sezonu sonuna kadar 312 bin 500 Euro garanti ücret ve 5 bin Euro maçbaşı ücreti alacak.

Kartal'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na transferle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Daniel Opare'nin Şirketimize transferi ile ilgili olarak Oyuncunun kendisi ve FC Porto kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Daniel Opare 2014-2015 sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak FC Porto'dan kiralanmıştır. 2014-2015 sezonu sonunda oyuncunun haklarını satın alma opsiyonu Şirketimize aittir. Oyuncuya 2014-2015 sezonu sonuna kadar 312.500 Avro garanti ücreti, 5.000 Avro maçbaşı ücreti ödenecektir."

 

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