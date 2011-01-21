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Spor

DANİEL GÜİZA'NIN MALLORCA AŞKI MADRİD (A.A)

21 Ocak 2011 12:56

-DANİEL GÜİZA'NIN MALLORCA AŞKI MADRİD (A.A) - 21.01.2011 - Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, İspanya'nın Marca gazetesinde yayımlanan açıklamasında, Mallorca'yı kastederek, ''Orada oynamak uğruna para kaybetmeye hazırım'' dedi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2012 tarihinde sona erecek olan Güiza'nın, İspanya'ya geri dönmek istediğini bir kez daha gündeme getiren Marca gazetesi, İspanyol futbolcunun daha az kazanma dahil her şeye razı olduğunu ileri sürdü. Habere göre, ''Dönmek konusunda hiçbir şüphem yok'' diyen Güiza, ''Mallorca'nın evim olduğunu her zaman söyledim. Orada oynamak için para kaybetmeye hazırım'' ifadelerini kullandı.  30 yaşındaki Güiza, 2008 yazında Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 

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