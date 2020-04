Daniel Craig, neden son James Bond filminde rol almak istemediğini anlattı

T24 Dış haberler

Daniel Craig, son kez James Bond karakterini canlandıracağı 'No Time To Die' filmi için gelen teklifi neredeyse reddettiğini, çünkü çekimlerden önce "kendisini fiziksel olarak iyi bir noktada hissetmediğini" ifade etti.

GQ dergisine konuşan Craig, 'Spectre' ile 'No Time To Die' arasındaki 5 yıllık ara "Bir daha Bond filmi yapmayacaktım. Tekrar bütün bunları yaşamaya değer mi diye düşündüm" dedi.

Craig teklifi nerdeyse kabul etmemesine bir başka gerekçe olarak da 'Spectre' vizyona girdikten sonra "kendini fiziksel olarak çökmüş hissetmesini" gösterdi. Craig, iki film arasında bu kadar uzun süre olmasının gerekçelerinin bunlar olduğunu vurguladı.

2006 yılından bu yana 007'yi canlandıran Craig, 'No Time To Die'ın kendisinin "kesinlikle" son Bond filmi olacağını söyledi.

25. Bond filminin senaryosunun üzerindeki çalışmalara geçmişe kıyasla çok daha fazla dahil olduğunu dile getiren Craig, 007'yi olabildiğince Ian Fleming'in romanlarına sadık bir biçimde canlandırmaya çalıştığını ifade etti.

Yakın zamanda baba olan ünlü yıldız, Bond'dan sonra hayattan bahsederken, bir çocuk sahibi daha olmak istediğini söyledi.

Craig, 'Casino Royale', 'Quantum of Solace', 'Skyfall', 'Spectre' ve 'No Time To Die' filmlerinde Ian Fleming'in yarattığı Britanyalı gizli ajanı canlandırdı.