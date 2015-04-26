Dani Alves'den Türk taraftarlara 'soykırım' özrü

1915 kıyımı için "soykırım" ifadesini kullanarak çağrıda bulunan Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Dani Alves, Türk taraftarlardan gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Dani Alves, "Ermeni Soykırımı"yla ilgili fotoğraflar paylaşarak Türkiye'de ve Azerbaycan'da bazı taraftarlar tarafından tepki gördü.

Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre, tepkilerin ardından kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Dani Alves özür diledi. Alves, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm Türk taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum; fotografın onları bu kadar üzeceğini asla tahmin etmemiştim, pekçok Türk arkadaşım var... Bu fotoğrafın hasara neden olacağını bilmiyordum. Ben barış içinde iyi bir dünya istiyorum. İnsanlara asla zarar vermem."