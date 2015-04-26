T24 LogoT24 Logo
Spor

Dani Alves'den Türk taraftarlara 'soykırım' özrü

'Fotografın Türk taraftarlarını bu kadar üzeceğini asla tahmin etmemiştim...'

26 Nisan 2015 11:03

1915 kıyımı için "soykırım" ifadesini kullanarak çağrıda bulunan Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Dani Alves, Türk taraftarlardan gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Dani Alves, "Ermeni Soykırımı"yla ilgili fotoğraflar paylaşarak Türkiye'de ve Azerbaycan'da bazı taraftarlar tarafından tepki gördü.

Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre, tepkilerin ardından kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Dani Alves özür diledi. Alves, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm Türk taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum; fotografın onları bu kadar üzeceğini asla tahmin etmemiştim, pekçok Türk arkadaşım var... Bu fotoğrafın hasara neden olacağını bilmiyordum. Ben barış içinde iyi bir dünya istiyorum. İnsanlara asla zarar vermem."

ETİKETLER

dani alvesermeni soykırımıözür dileditürk taraftarlarbarcelonatwittertweetfotoğrafüzüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24