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Spor

Dani Alves'den Beşiktaş paylaşımı

Yıldız futbolcu, Adriano'ya teşekkür etti

23 Mart 2018 18:44

Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü sağ beki Dani Alves, Instagram hesabı aracılığıyla Beşiktaşlı Adriano Correia'ya teşekkür etti.

Instagram'dan bir hikaye paylaşan yıldız futbolcu, kendisine Beşiktaş'ta giydiği 3 numaralı formayı gönderen Adriano'yu etiketleyerek "Hediyen için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

Alves ve Adriano, Barcelona'da 2010 ile 2016 yılları arasında birlikte forma giyme şansını yakalamıştı.

Son olarak Davide Astori'nin ölümü üzerine yaptığı yorumla kamuoyunun büyük tepkisini çeken Alves, geçtiğimiz günlerde söz konusu olay nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

İşte Alves'in paylaşımı;

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