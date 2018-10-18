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Spor

Dani Alves: Dünya Kupası için beş Şampiyonlar Ligi kupamı verirdim

İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, Dani Alves'in, Dünya Kupası kazandığı için onu kıskandığını söyledi

18 Ekim 2018 01:21

Geçtiğimiz yaz Juventus'ta geçirdiği 17 yıl sonrası Fransa Ligue 1 ekibi Paris-Saint Germain'e transfer olan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, Brezilyalı savunma oyuncusu Dani Alves ile yaşadığı Dünya Kupası anısını paylaştı. Buffon, Alves'in kendisine "Senin kazandığın Dünya Kupası için üç Şampiyonlar Ligi kupamı verirdim" dediğini aktardı.

Calciomercato'nun haberine göre, Buffon, İtalya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası töreninde, Dani Alves ile aralarında geçen bir konuşmayı anlattı. Buffon, "Birkaç gün önce Dani Alves ile duştayken, bana baktı ve şöyle dedi: 'Gigi, sana baktığımda, Dünya Kupası kazandığın aklıma geliyor ve seni kıskanıyorum. O kupa karşılığında sana 5 Şampiyonlar Ligi kupamı da verirdim" ifadelerini kullandı.

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