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Dünya

Dang hummasından ölenlerin sayısı 195 İSLAMABAD (A.A)

08 Ekim 2011 15:02

-Dang hummasından ölenlerin sayısı 195 İSLAMABAD (A.A) - 08.10.2011 - Pakistan'da, sivrisinek ısırması sonucu bulaşan virüsün neden olduğu dang hummasından ölenlerin sayısı 195'e yükseldi. Pakistan Ulusal Sağlık Kurumu (NHD) yaptığı açıklamada, doğudaki Pencap eyaletinde hayatını kaybeden 15 kişiyle birlikte ülke genelinde bugüne kadar 195 kişinin dang hummasına kurban gittiğini bildirdi. NHD, yüksek ateş ve şiddetli kas ağrısından şikayetçi olanların acilen hastanelere başvurması ve sivrisineklerden korunması çağrısını yenilesi. Kurum, ülke genelinde durumu ağır 200'e yakın kişinin tedavi altında olduğunu, 13 binden fazla kişin de dang virüsü taşıdığını açıkladı.

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