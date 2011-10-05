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Dünya

Dang humması öldürüyor İSLAMABAD (A.A)

05 Ekim 2011 13:35

-Dang humması öldürüyor İSLAMABAD (A.A) - 05.10.2011 - Pakistan'da, yüksek ateş ve çok şiddetli kas ağrılarıyla kendisini gösteren dang hummasından son bir haftada 153 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Ulusal Sağlık Kurumu (NHD), bugün 7 kişinin daha ölümüyle ülke genelinde son bir haftada 153 kişinin dang hummasına kurban gittiğini açıkladı. NHD, ülkede 13 bin kişinin dang humması virüsü taşıdığını, hastanelerde durumu ağır 160 kişinin tedavi altında olduğunu bildirdi. Açıklamada, hastalığın en fazla güneydeki Sind ve orta kesimdeki Pencap eyaletlerinde görüldüğünü, sivrisineklerle bulaşan dang hummasının yayılmasını engellemek amacıyla sağlık ekiplerinin önlemlerini üst seviyeye çıkardığı belirtildi.

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