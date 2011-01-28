-DAMSIZ ALINMAYINCA DEHŞET SAÇTILAR BURSA (A.A) - 28.01.2011 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir gece kulübüne yanlarında kadın olmadığı gerekçesiyle alınmayan 7 kişilik grup ile güvenlik görevlisi ve müşteriler arasında çıkan kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kültürpark'ta bulunan gece kulübüne gelen 7 kişilik grup, yanlarında kadın olmadığı gerekçesiyle içeri alınmayınca güvenlik görevlisi Murat Ay (38) ile tartışmaya başladı. Zanlılardan biri, belinde bulunan silahı çıkararak Murat Ay'ı sağ bacağından yaraladı. Silah seslerinin gelmesi üzerine, dışarıya çıkan müşterilerden Erkan Taşdelen (30) ve Erol Öz (41) bıçakla, Mesut Aydın (34) ise silahla yaralandı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Mesut Aydın, Acıbadem Hastahanesine, Erol Öz ve Erkan Taşdelen, Çekirge Devlet Hastahanesine, güvenlik görevlisi Murat Ay ise Bursa Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Gece kulübünün önüne park ettikleri aracı, olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan zanlılardan 2'si polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralama olayında kullanıldığı tahmin edilen silah da ele geçirilirken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İsimleri açıklanmayan zanlılar, polise verdikleri ilk ifadelerinde, müşterilerin kendilerine saldırmak için dışarı çıktıklarını düşünerek ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 9 milimetre çapında 6 boş kovan bulundu.