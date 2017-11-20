Damperi açılarak, üst geçide çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, D-100 yolunda giden TIR\'ın açılan damperi, üst geçide çarptı. Kazada, TIR sürücüsü Şabettin Yıldırım(48), yaralandı.

Kaza, D-100 yolu 42 Evler mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde giden Şabettin Yıldırım\'ın kullandığı 41 F 2137 plakalı TIR\'ın damperi, açılarak, yol üzerinde bulunan üst geçide çarptı. Damper, kullanılmaz hale gelirken, kazada TIR sürücüsü Yıldırım, hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Yıldırım, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 yolunun İstanbul yönünde trafik, kısa süreli aksadı. Yaralı sürücü Yıldırım\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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