Damla Demir'in ardında bıraktığı notta kendisini taciz ettiğini söylediği komşusu ‘ev hapsi kararıyla’ tahliye edildi

Yaşamına son veren Damla Demir, komşuları M.K.’nın kendisine tacizde bulunduğuna dair bir not yazmış, aynı zamanda tırnaklarından alınan DNA örnekleri de M.K. ile eşleşmişti. Tutuklu M.K.’nın ‘ev hapsi kararıyla’ tahliye edildi.

Zonguldak’ta Damla Demir (16), 20 Mayıs 2021 tarihinde, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi’ndeki evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Savcılık, cep telefonu incelemesinde genç kızın intiharıyla ilgili not yazdığını tespit etti. Demir, komşuları M.K.’nın (56) kendisine tacizde bulunduğunu anlattığı notta “Bir kere öpeceğim deyip kolumdan tuttu. Çok korktum. Onu itip eve geçtim. Odama geçtim, ağladım. Benden büyük yaşlı, sapık. Böyle giderse kendimi öldüreceğim” yazdığı görüldü.

Demir’in tırnaklarından alınan DNA örnekleri M.K. ile uyuştu. Tutuklanan M.K.’nın, cep telefonuna ‘Aşkım Damla’ olarak kaydettiği genç kıza “Aşkım seni özlüyorum. Ablan gelmeden gel canım” gibi mesajlar attığı ortaya çıktı. M.K. hakkında ‘sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 3 yıldan 8 yıla, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 18 Ocak’ta görülen duruşmada suçlamaları reddeden M.K. ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Damla’nın ailesi karara itiraz edip üst mahkemeye dilekçe verdi.