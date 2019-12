-Damızlık üretiminde "tüp bebek yöntemi" İZMİR (A.A) - 26.09.2011 - Avustralyalı Wellard şirketinin ortaklarından Yüksek Ziraat Mühendisi Sinan Öğün, embriyon transferi ve suni tohumlama yöntemleri ile damızlık üretimini artırmak için çalışma başlattıklarını bildirdi. Öğün, İzmir Fuar Alanı'nda düzenlenen 7. Uluslararası Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı'nda Zirve Üniversitesi bünyesinde kurulan Ortadoğu Sürdürülebilir Hayvancılık, Biyoteknoloji ve Agro Ekoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (ZUHAM) kaliteli hayvan sağlayacaklarını belirtti. Türkiye'de hayvancılığın temel sorunlarının, damızlık ve genetik, ıslah, yem, eğitim, endüstriyel üretim, pazarlama ve hayvan sağlığı olduğunu kaydeden Öğün, ''Benim çözüm önerim ilk olarak doğru ırkları kullanmaktır. Yani Holstein'den et almak, makbul bir yöntem değildir. Onun için son 3-4 senedir besi ırklarını tanıtmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de angustu. Bu ırkları buraya getirip burada üretimi artırmak kısa vadeli olarak kasaplık et ihtiyacını gidermek. Ama önemli olan bunları verimli şekilde üretmektir'' dedi. -Embriyon transferi yöntemi uygulanacak- Genetiği muhafaza ederek senede bir doğum yaptırmanın bir ırkı artırmak için kullanılan bir yöntem olduğunu ancak embriyon transfer yöntemiyle hızlı üretimin söz konusu olabileceğini anlatan Öğün, Türkiye'de daha önce embriyon transferinin denendiğini, yöntemin pahalı olarak algılanması nedeniyle süreklilik sağlanamadığını ifade etti. Avustralya'nın hayvancılıkta önemli deneyime sahip olduğuna işaret eden Sinan Öğün, ''Oradan buraya ekip getirip embriyon transfer sistemini uygulayacağız. Bunu bilimsel bir şekilde yapmak için Zirve Üniversitesi'nde merkez kuruldu. Biz merkeze yurt dışından hayvan sağlayacağız'' diye konuştu. Öğün, merkezin sadece Türkiye'ye değil, tüm Ortadoğu'ya hitap edeceğini kaydederek, şöyle devam etti: ''Bu merkeze çok yüksek kaliteye sahip olan hem sütçü hem besi ırklarının düvelerini getirip onların embriyonlarını buradaki yerel ırklara transfer etmeyi ve sayıları hızlı şekilde artırmayı düşünüyoruz. 100 damızlık düve, koyun, keçiden alınacak embriyon ile 2 bin 400 damızlık elde etmek mümkün. Benzer çalışmalar yurt dışında yapıldı. Tüp bebek olarak adlandırabileceğimiz bu yöntemi Türkiye'de de uygulayacağız. İlk sene 30 bin, ikinci sene 120 bin, üçüncü senede 300 bin hayvan elde etmeyi amaçlıyoruz.'' -İthalat azaltacak- Embriyo transferi ve suni tohumlama sayesinde çok kaliteli gen elde edileceğini dile getiren Sinan Öğün, yöntemin ithalatı da azaltacağını söyledi. Öğün, ortalama 60-70 bin büyükbaş hayvan ithal edildiğini, şirket olarak bu rakamın üçte birini karşıladıklarını, ithalata rağmen et fiyatlarındaki düşüşün kısa süreli olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'ndan bir süre sonra et fiyatlarının yine yükseldiğini dile getiren Öğün, ''Kısa süreli ithalat iyi bir şey. Düveleri muhafaza etmek gerekiyor. Damızlık hayvanları kesmemek çok önemli. Et fiyatlarını düşürmek için damızlık kesmek yanlış olur. Bizim yöntemimiz ile ithalat yerine ihracat yapacak noktaya gelinmesi mümkün'' diye konuştu. Sinan Öğün, Kurban Bayramı öncesinde et açığı yaşanmasının mümkün olduğunu, ancak damızlık hayvan sayısının artırılarak açığın azaltılması ve et fiyatlarının dengelenmesinin mümkün olduğunu söyledi. Öğün, verimli üretim için kombinenin uygun bir yöntem olmadığını, besi ırklarının besi çiftliklerinde sütçü ırklarının sütçü çiftliklerinde üretilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.