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Dünya

Damimarkalı savcıdan Roj TV'ye kapatma davası

Danimarka'da PKK'nın yayın organı Roj TV'nin kapatılması için bir adım daha atıldı.

07 Ekim 2010 03:00

T24 - Danimarka'da PKK'nın yayın organı Roj TV'nin kapatılması için bir adım daha atıldı. Danimarkalı savcı Roj TV'nin kapatılması için yerel bir mahkemede dava açtı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Danimarkalı savcı Lise-Lotte Nilas, Danimarka yasalarının terör örgütlerine destek vermeyi yasakladığını gerekçe göstererek, Roj TV'nin lisansının iptal edilmesi için başkent Kopenhag'daki bir yerel mahkemede dava açtığını söyledi. 

Danimarka'da savcılık, ağustos ayı sonunda Roj TV hakkında PKK lehinde yayın yapmaktan suç duyurusunda bulunmuştu. Kopenhag merkezli Roj TV, 2004'den bu yana uydu üzerinden 68 ülkede yayın yapıyor.


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