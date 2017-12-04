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Damat ile kayınpederin 'misafir' kavgasına yakınları da karıştı: 10 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, adı öğrenilemeyen damat ile evine sıkça misafir gelmesini eleştiren kayınpederi arasında çıkan kavgaya, diğer aile bireyleri de katıldı

04 Aralık 2017 21:42

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, adı öğrenilemeyen damat ile evine sıkça misafir gelmesini eleştiren kayınpederi arasında çıkan kavgaya, diğer aile bireyleri de katıldı. Kavgada, kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen damat, evine sıkça misafir gelmesini eleştiren kayınpederi tartıştı. Birbirine bitişik evlerde oturan damat ile kayınpederin tartışması, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişi birbirine demir çubuk, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. İhbarla mahalleye gelen polisler, tarafları ayırıp, kavgaya sonlandırdı. Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülürken, polis mahallede güvenlik önlemi alıp, soruşturma başlattı.

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