-DAMAT İLE GELİNİ TRAFİK KAZASI AYIRDI KONYA (A.A) - 18.07.2011 - Konya'da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında damat öldü, gelinin de aralarında bulunduğu 19 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karaman'ın Başyayla ilçesi Katranlı köyünden gelin getiren düğün konvoyundaki sürücüsü belirlenemeyen 42 VY 584 plakalı minibüs, Karaman - Konya karayolundaki Alibeyhüyüğü yakınlarında 42 HZ 464 plakalı traktörün arkasındaki römorka çarptı. Düğün konvoyunda bulunan damat Ahmet Songur (25) yönetimindeki 42 VS 843 plakalı hafif ticari araç ile 3 aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan damat Songur, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan ve ağır yaralanan gelin Kamile Songur (21), Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda bulunan Büşra Altınay (19), Soner Gültekin (32), Meryem Koç (38), Şerife Koç (8), Ramazan Koç (35), Mesut Koç (20), Altınay Gültekin (39), Emine Gür (14), Serkan Altınay (28) Yeliz Gültekin (15), Sultan Songur (30), Emine Ateş (17), Mehmet Ali Songur (8), Salim Özkan (48), Ahmet Selvi, Sait Selvi, Tuba Selvi ve Yüksel Özkan Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.