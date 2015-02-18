Damat düğünde nöbet geçirince gelin başkasıyla evlendi

Jugal Kişore adlı damadın saralı olduğu ve hastalığını İndira adlı gelinden ve ailesinden gizli tuttuğu öğrenildi.

The Times of India gazetesinde yer alan habere göre, 25 yaşındaki Kişore, İndira'nın boynuna uzun çiçek kolyeyi takmak üzere ilerlerken davetlilerin gözü önünde yere yığıldı.

Kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Rampur kentinde yapılan düğünde, sara nöbeti geçiren Kişore hastaneye kaldırılırken, öfkelenen gelin hemen eş değiştirmeye karar verdi.

Düğün davetlileri arasında bulunan kayınbiraderinin ailesinden bir erkeğe evlenme teklif eden gelin, olumlu yanıt aldı.

Hastaneden çıktıktan sonra geline kararını değiştirmesi için yalvaran Kişore, eve gelin olmaksızın dönerse yakınları ve arkadaşlarınca alay konusu olacağını söylese de, gelin ret cevabı verdi.

Yerel polis yetkilisi Ram Khiladi Solanki, BBC'ye yaptığı açıklamada Kişore ve ailesinin önce büyük üzüntüye kapıldığını ve polise şikayette bulunduğunu belirtti.

Solanki, "Ama gelin evlenmiş olduğuna göre, kim ne yapabilir ki? Aileler aralarında sorunu halletti ve polise yapılan şikayetten vazgeçtiler" dedi.