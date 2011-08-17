-Damat balayında köpekbalığı kurbanı LONDRA (A.A) - 17.08.2011 - Balayı için Seyşel adalarına giden 30 yaşındaki İngiliz, karısının gözü önünde uğradığı köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti. Polis sözcüsü, köpekbalığının turistin kolunu kopardığını, bacağını, kalçasını ve vücudunun üst bölümünü ısırdığını belirtti. Sözcü, "Adam çok kan kaybetmişti, şansı yoktu" diye konuştu. Praslin adasındaki Anse Lazio sahilinde yüzerken saldırıya uğrayan İngilizi, güneşlenen eşinin gözü önünde balıkçılar kenara çıkarmıştı. Aynı bölgede iki hafta önce de 36 yaşında bir Fransız, köpekbalığı saldırısı kurbanı olmuştu. Daha önce bu bölgede hiç köpekbalığı görülmediğini kaydeden polis sözcüsü, köpekbalığını yakalamaya çalıştıklarını bildirdi. Bu arada bölgede denize girmek yasaklandı.