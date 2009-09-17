Damarı bulunamadı idamdan kurtuldu

ABD'de idam mahkûmu, zehirli iğnenin batırılacağı damar 2.5 saat boyunca bulunamayınca infaz bir hafta sonraya ertelendi.

ABD'de tecavüz ve cinayet suçlarından idama mahkûm edilen 53 yaşındaki Romell Broom'un infazı için önceki gece Ohio eyaletindeki cezaevinde hazırlıklara başlandı. Ancak zehirli iğneyle idam edilmesi kararlaştırılan Broom'un infazı, iğnenin batırılacağı damar bulunamayınca bir hafta ertelendi. İnfaz memurları, içinde ölümcül üç farklı kimyasal bulunan iğneyi batırmak için yaklaşık 2.5 saat uğraştı. Ancak Broom'un bile yerinden doğrulup ellerini güçlü bir şekilde sıkarak damarın bulunması için yardım etmesine rağmen, işlem başarılı olamadı.

İdam işkenceye dönüşmemeli

Bunun üzerine Broom'un avukatı infaz işleminin "zalim bir sürece" dönüştüğünü savunarak, durdurulmasını istedi. Vali idamı erteledi. Eyalet yasalarına göre infazın, mahkûma acı verecek şekilde yapılması yasak.