"Damadının, Mehmet Cengiz'in inşa ettiği Ilgaz Tüneli'nin üstüne yaptığı villa izinsiz"

MHP'li Çankırı il genel meclisi üyesi Ali Gökçe, müteahhit Mehmet Cengiz'in Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’ni, 572 milyon liraya inşa ederken damadı Ömer Fettahoğlu'nun da yüzlerce ağacı keserek holding için bir villa diktirdiğini iddia etti. Gökçe, "Yüzlerce çam ağacı kesildi, ‘dur' diyen olmadı. Yandaş vatandaş şimdi inşaata başladı. Orası orman bölgesi ama bizden izin alınması gerekiyordu” dedi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen ve aldığı dev kamu ihaleleriyle tanınan Cengiz Holding, yapımını üstlendiği Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin üzerine bir villa inşa etti.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın Mülayim Dere mevkiinde yapılan saray yavrusu inşaat, Çankırı'yı karıştırdı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılan ve 572 milyon TL'ye mal olan tünelin hemen üzerinde inşa edilen villa olayını MHP'li Çankırı il genel meclisi üyesi Ali Gökçe ortaya çıkardı.

"Ağaçlar kesildi"

Ali Gökçe, "Yüzlerce çam ağacı kesildi, ‘dur' diyen olmadı. Yandaş vatandaş şimdi inşaata başladı. Orası orman bölgesi ama bizden izin alınması gerekiyordu” dedi. Gökçe, villanın 2016'da kaba inşaatının bitirilmesinden sonra tapu sahibinin İl Özel İdaresi'ne başvurduğunu belirterek, “Özel İdare'nin de imar çalışması başlattığını öğrendim'' dedi.

Tünelin girişinden villaya stabilize yol açılarak ulaşım sağlandığını da söyledi. MHP Ilgaz İlçe Başkanı Mustafa Yanarman da Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz Holding'in yaptırdığı villa için çok sayıda ağacın kesildiğini söyledi.

Araziyi damadı almış

Tartışmalı villanın yer aldığı Cömert köyünün eski muhtarı İbrahim Yaylacı ise Ilgaz Tüneli Proje Müdürlüğü'nü yapan Mehmet Cengiz'in damadı Ömer Fettahoğlu'nun, köylülerden 2015'de 35 dönüm arsa satın aldığını söyledi.

Metrekaresi 20 liradan alınan arsalara yaklaşık 700 bin lira ödendiğini belirten Yaylacı "Bizim orası orman köyü. 2007'de tapuya geçti. Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde. Ömer Bey, tapuları devralınca geçen yıl oraya büyük bir villa inşaatı başlattı. İzin alıp almadıklarını bilmiyorum'' dedi.

Cengiz Holding: Turizm yatırımı

Cengiz Holding'in Kurumsal İletişim Direktörü Murat Yağcı şu açıklamayı yaptı: “Tapulu arazinin içinde bulunduğu bölge, önceki yıllarda Turizm Yatırım Bölgesi ilan edildiğinden, tapu sahibi grup şirketlerinden Eti Bakır A.Ş. tarafından turizm yatırımı gerçekleştirilmektedir. Yatırım, mevcut halinden çok daha fazla yeşil alanı içinde barındıran şekilde uygulanacaktır.”