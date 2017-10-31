Damadını öldürüp kızını yaralayan babanın davası ertelendi

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, aile içi anlaşmazlık nedeniyle cipini ateşe verdiği damadını öldürdüğü, kızını da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Ali Aksoy\'un yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı dosyayı incelemek üzere erteledi.

Olay, geçen 8 Şubat\'ta Sasalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki ciplerinin yandığını gören Murat Osmanoğlu ve eşi Özlem Osmanoğlu ciplerini söndürmek için dışarı çıktı. Bu sırada, iddiaya göre Murat Osmanoğlu ile aralarında para anlaşmazlığı olan kayınpederi Ali Aksoy, damadına ve kızına ateş açtı. Murat Osmanoğlu olay yerinde yaşamını yitiririken, eşi Özlem Osmanoğlu ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Aksoy ise Dikili İlçesi\'nde yakalandı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ali Aksoy hakkında \'Tasarlayarak öldürmek\' ve \'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\' suçlamasıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına Murat Osmanoğlu\'nun çocukları, taraf avukatları ile tutuklu sanık Ali Aksoy katılırken, olayda yaralanan Özlem Osmanoğlu ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Ali Aksoy ile hayatını kaybeden Murat Osmanoğlu\'nun arasında bir ev alışverişi nedeniyle daha önceden bir husumet olduğunu öne sürüldü. Ölen Osmanoğlu\'nun çocuklarının avukatı, olay öncesi cezaevinden izinli olarak çıkan Aksoy\'un Murat Osmanoğlu\'nun aracını ateşe verdiğini ve silahıyla ateş açtığını belirterek, sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini telep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, heyet değişikliği nedeniyle dosyanın karar verilmesi için incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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