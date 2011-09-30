-Damadını öldürdü dünürünü yaraladı BURSA (A.A) - 30.09.2011 - Bursa'da kendilerinden izinsiz evlenen kızını almayan giden babanın, çıkan kavgada, damadını öldürdüğü, dünürünü ağır yaraladığı iddia edildi. Merkez Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesi'nde oturan Cafer Yalovaç'ın (50) evine giden Hilmi (52) ve eşi Sebahat G. (50), kendilerinden izinsiz Sezgin Yalovaç (27) ile evlenen kızları Seda Yalovaç'ı almak istedi. Kızlarının, ''ben artık evlendim, mutluyum, gelmek istemiyorum, mutluluğumuzu bozmayın, bizi affederseniz elinizi öpmek istiyoruz'' demesi ve ailenin taleplerini reddetmesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Hilmi G, eşinin çantasında bulunan ruhsatsız tabancayı çıkarıp önce damadı Sezgin Yalovaç, ardından dünürü 50 yaşındaki Cafer Yalovaç'a ateş açtı. Ağır yaralanan yaralılardan Sezgin Yalovaç, ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti, Cafer Yalovaç ise Muradiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, otomobille kaçan Hilmi ve Sebahat G'yi kısa süre sonra İstanbul Yolu'nda yakaladı. Çiftin ifadelerinde, ''Bu evliliğe karşıydık, kızımızı almaya geldik vermeyince sinirlenip ateş atmaya başladık'' dedikleri öğrenildi. Hayatını kaybeden damadın annesi Sevgi Yalovaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Gelinimi üç kez alıp evlerine götürdüler. Kız her seferinde kaçarak oğluma geldi. 15 gün önce Seda, ailesinden gizli oğlumla birlikte Balıkesir'e gidip gizlice evlendi. Kızının boşanması için akli dengesinin yerinde olmadığını bildirip, adliyeye başvurdular. Kızın akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor geldi. Zaten gelinim hemşirelik okuyor'' diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.