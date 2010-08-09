-DAMADIN KURBANLARI TOPRAĞA VERİLDİ GAZİANTEP (A.A) - 09.08.2010 - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Akçagöze köyünde, gelin karşılama merasiminde damadın kullandığı kalaşnikof silahtan çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden 3 kişi, Gaziantep'te toprağa verildi. Şehitkamil ilçesine bağlı Akçagöze köyünde, dün damat Tevfik Altun'un, gelin arabasıyla düğün merasiminin yapıldığı yerde, yakınları tarafından kendisine verilen Kalaşnikof marka otomatik tüfekle sevinçten havaya ateş etmesi sonucu hayatlarını kaybeden babası Arif Altun ve halaları Yasemin Köseoğlu ile Münire Köseoğlu'nun cenazeleri Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde yapılan otopsilerin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçları ile Akçagöze köyüne getirildi. Cenazeleri köy girişinde çok sayıda araç ve ölenlerin yakınları karşıladı. Cenaze araçları ile son kez evlerinin önünden geçirilen Arif Altun, Yasemin Köseoğlu ve Münire Köseoğlu'nun cenazeleri, daha sonra köy ilköğretim okulunun bahçesine getirildi. Köy imamının kıldırdığı namazın ardından cenazeler, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazelerin toprağa verilişi sırasında sinir krizleri geçirip bayılan 8 kişiye, sağlık görevlileri müdahale etti. -OLAY- Dün evlenecek olan Tevfik Altun, kendisine ateş etmesi için verilen kalaşnikof marka otomatik tüfekle, kalabalığın üzerine ateş etmesi sonucu 4'ü ağır, 11 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan, Arif Altun, Yasemin Köseoğlu, Sezer Altun, Büşra Altun ve Emine Altun, düğün yerindeki araçlarla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine; Münire Köseoğlu, Kübra Bulut, İsminur Çıplak ve Halime Çıplak, Şehitkamil Devlet Hastanesine; Mehmet Altun ile Güllü Altun da Özel Primer Hastanesine kaldırılmıştı. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan, damadın babası Arif Altun ve halaları Yasemin Köseoğlu ile Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi gören Münire Köseoğlu müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaydan sonra, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın zanlısı damat Tevfik Altun, kardeşi ve suç aleti tüfeğin sahibi olduğu iddia edilen 3 kişiyi gözaltına almıştı.