'Damadımın takipçisi değilim'

Haşim Kılıç'ın damadının kârlı alışverişi!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, damadı dahil kimsenin ticari faaliyetlerini denetlemek ve takip etmenin kendi görevi olamayacağını belirterek, “Söz konusu kişilerin varsa bir yanlışlıkları yetkili yerlere bunun hesabını verecek erdeme sahip olduklarına inanıyorum” dedi.Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam bazı televizyon kanallarında, bugün de yazılı basında yer alan haberlerde, damadı ve ortağının Ankara Büyükşehir Belediyesi ile karşılıklı emlak değiştirdiklerinin ifade edildiğini ve takas edilen gayrimenkullerin değerleri arasında bir uyumsuzluk olduğunun iddia edildiğini kaydetti.Konunun taraflarının belli, ilgililerin kamuoyuna detaylı açıklama yapacaklarının kuşkusuz olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:“Takdir edersiniz ki ayrıntılarını bilmediğim, haberimin olmadığı bir konuda bilgi vermem mümkün değildir. Damadım dahil kimsenin ticari faaliyetlerini denetlemek, takip etmek benim görevim olamaz. Söz konusu kişilerin varsa bir yanlışlıkları yetkili yerlere bunun hesabını verecek erdeme sahip olduklarına inanıyorum.Konunun beni ilgilendiren boyutuna gelince, söz konusu haberde ismim açıkça belirtilerek bir siyasi partinin kapatılma davası ile bağlantı kurulmaya çalışılması, çirkinliğin, seviyesizliğin hangi noktaya geldiğini açıkça göstermektedir.Anayasa Mahkemesinde 18 yıldır sürdürdüğüm görev sırasında, siyasi parti kapatma davalarında istikrarlı bir şekilde savunduğumu düşüncelerim kamuoyunca bilinmektedir. Bu vicdani kanaatime çeşitli imalarda bulunularak gölge düşürmek isteyenleri şerefli, namuslu ve sorumlu olmaya davet ediyorum. Seviyesizce yapılan bu saldırılan hangi amaçlarla yapıldığı aziz milletimizce çok iyi bilinmektedir.”