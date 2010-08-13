Damadı Erbakan’a kefil oldu, 14 milyon lirayı 5 yılda ödeyecek

T24 - Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, “kayıp trilyon” davasında verilen karar doğrultusunda 14 milyon lirayı Maliye’ye ödemek için anlaşmaya yanaştı. Milda adlı şirket ile damadı Mehmet Altınöz kefil oldu, 1 milyon lira peşin ödendi. Kalan miktar 5 yılda ödenecek.





ESKİ Başbakanlardan Necmettin Erbakan, kayıp trilyon davasında Hazine’ye ödemekle yükümlü olduğu 14 milyon lira için Maliye Bakanlığı ile anlaştı. Erbakan’a, Milda isimli bir kağıt şirketi ve damadı Mehmet Altınöz kefil oldu. 1 milyon lira peşinat yatırılırken geriye kalan tutarın 5 yılda ödenmesi taahhüt edildi.





2 yıl 5 ay hapis



Kayıp trilyon davasında 2 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan, Hazine’ye parayı yasal faiziyle birlikte ödemeye mahkûm edilen Erbakan, parayı ödemeyince 23 Ağustos’ta gayrimenkullerinin icra yoluyla satılması kararlaştırılmıştı.





Sürpriz gelişme



Satışa çok az bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Maliye Bakanlığı ile uzun süredir yapılan, ancak bir türlü anlaşmaya varılamayan görüşmeler geçen hafta anlaşmayla noktalandı. Erbakan, Hazine’ye olan toplam 14 milyon lira borcunu 5 yıl içinde ödemeyi kabul etti.





Damadı kefil oldu



Erbakan’a, Milda isimli bir şirket ve damadı Mehmet Altınöz kefil oldu. Önceki gün 1 milyon lira şirket hesabından, Hazine’ye peşinat olarak aktarıldı. Geriye kalan miktarın 5 taksitle ödenmesi konusunda protokol yapıldı. Bu çerçevede Erbakan, her yıl 2.4 milyon lira ödeyecek. Anlaşma çerçevesinde gayrimenkullerin üzerindeki hacizler kaldırılmayacak ve ödemelerinden birisi gerçekleşmediği taktirde satış işlemleri gerçekleştirilecek.





Hukukçulara göre Maliye kârlı çıkmış



Hazine’nin alacak davasını kazanmasının ardından Erbakan’ın malları haczedilmişti. Yaklaşık değeri 4 milyon 600 bin TL’yi bulan 10 gayrimenkul arasında Erbakan’ın Ankara Güvenlik Caddesi ile Balgat’taki arsası da yer alıyordu. Hukukçular, yapılan anlaşmanın Maliye Bakanlığı’nın lehine olduğunu, malların icra yoluyla satılması durumunda devletin kasasına en fazla 2 milyon liranın gireceğini belirttiler.





Milda’nın başında Adnan Simit var



Ankara merkezli Milda Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yaptığı Olagan Genel Kurul toplantısında Adnan Simit Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Osman Oktay ve Mehmet Altınöz de yönetim kurulu üyeliklerine oy birliğiyle seçilmişti.











