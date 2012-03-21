Damada 'yalıyı ucuza kapattın' davası

T24- Öztay Tekstil, Necmettin Erbakan’ın çocukları arasındaki miras kavgasında öne çıkan Beykoz’daki yalı için dava açtı. Yalının hileli bir şekilde Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’ün üzerine geçirildiği iddiasıyla açılan davada mahkeme tapuya ‘davalıdır’ şerhi koydu



Vatan gazetesinin haberne göre, eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın kızı Zeynep Erbakan’ın şikayetiyle başlayan miras kavgasında, yalı krizinde bir gelişme daha yaşandı. Zeynep Erbakan, babası Erbakan’ın ölümünün ardından kardeşlerinin ve eniştesinin mirasını kaçırdığını öne sürmüş, eniştesi Mehmet Altınöz adına kayıtlı olan Kanlıca’daki yalıyı da örnek göstermişti.

Kanlıca Mahallesi ’nde bulunan 117 ada 3 parsele kayıtlı bahçeli yalı, Öztay Tekstil A.Ş. adına kayıtlıydı. İddiaya göre şirket gerçekte Erbakan’a aitti ancak mutemet kişi olarak Mehmet Altınöz, Beşir Darçın, Adnan Simit, Ali Vural ve Osman Akgün adına kayıtlıydı.

Yalı 2010’da şirket tarafından satış gösterilerek Mehmet Altınöz adına tapuda devredildi. 1 milyon TL’ye devredilen yalının satış bedeli, rayicin çok altındaydı. Ancak bu bedel de Altınöz tarafından ödenmedi. Altınöz, yalıyı 20 milyon 500 bin TL’ye satışa çıkardı. Bu devrin ardında iflas eşiğinde olan Öztay Tekstil ’den mal kaçırma amacı olduğu iddia edildi.

Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 24 Mart 2009’da Öztay Tekstil’in iflasına karar verildi. Kararı veren İflas Dairesi ’nin 24 Şubat 2011 tarihli toplantıda, dava konusu yalının muvazaalı olarak devredildiği gerekçesiyle dava açılması yönünde karar aldığı kaydedildi. Değeri 10 milyon lira olan 452 metrekarelik yalının 1 milyon liraya devredildiği ve parasının şirkete ödenmediği iddia edilen dilekçede, yalının 3’üncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulması ve tapu kaydının düzeltilerek tekrar Öztay Tekstil’e iflas idaresi üzerine geçirilmesi talep edildi.

Tapu kaydında Vakıflar Bankası A.O.’nun ipoteğinin görüldüğünün belirtildiği dilekçede bu davanın da bankaya ihbar edilmesi istendi. Mahkeme ihtiyati tedbir talebini reddederek yalının tapudaki beyanlar hanesine ‘davalıdır’ şerhi konulmasına karar verdi. Ayrıca,Öztay Tekstil ’in ürettiği Abbate, Lorenzo Mazzoli ve Enzo Ferretti gömleklerinin marka tescilinin, ailenin diğer şirketi olan Mercek Holding A.Ş. adına yapılarak şirketin içinin boşaltıldığı kaydedildi.

Erbakan oturuyor

Bu gelişme üzerine Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yalı ile ilgili bir dava daha açıldı. Davada, Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’le şirketin ortak ve yöneticilerinin yakın akraba ve arkadaş olduğu, yalıyı piyasa değerinin çok altında devraldıktan sonra satış bedelinin şirkete ödenmediği iddia edildi. Şirketin Abbate, Lorenzo Mazzotti ve Enzo Feretti gömleklerinin marka tescilinin, ailenin diğer şirketi olan Mercek Holding adına yapıldığı belirtilen dilekçede “Öztay Tekstil’in markaları ortak ve yöneticileri aynı olan ailenin diğer şirketine devredilirken, en değerli taşınmazı yalı da ailenin ferdi Altınöz’e devredilmiştir” dendi. Öztay Tekstil’in içi boşaltılarak alacaklıların zarara uğratıldığı belirtildiği dilekçede, yalı devredilmeden önce ve devredildikten sonra Altınöz’ün kayınbiraderi Fatih Erbakan’ın ikamet etmesinin alacaklılardan mal kaçırma kastını ve muvazaalı devir işlerini ortaya koyduğunun açık delili olarak gösterildi.

Zeynep Erbakan geri adım atmıyor

Saadet Partisi’ne bomba gibi düşen “Cihat paraları” davasında Erbakan kardeşlerin arasını ‘Akıl adamlar’ da bulumadı. Eski Genel Başkan Recai Kutan, Fehim Adak ve Şevket Kazan’ın, Zeynep, Elif ve Fatih Erbakan’ı ziyaretinden sonuç çıkmadı. Bunun üzerine devreye SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın girdiği, ancak onun da olumlu bir sonuç alamadığı ortaya çıktı. Önceki gece Zeynep Erbakan’ı ziyaret eden Kamalak, dün de Fatih Erbakan ile biraraya geldi. Kulislerde, Zeynep Erbakan’ın geri adım atmadığı konuşuluyor. Kutan, Kazan ve Adak’ın başarısız girişiminin ardından SP yönetimi bu defa da Genel Başkan Mustafa Kamalak’ın devreye girmesine karar verdi. Kamalak’ın ilk ziyaretini önceki akşam Zeynep Erbakan’a yaptığı öğrenildi. Davanın çekilmesini dile getiren ve Zeynep Erbakan’ı dinleyen Kamalak dün de Fatih Erbakan’ı ziyaret etti. Fatih Erbakan ve Mustafa Kamalak görüşmesinin 2 saate yakın sürdüğü öğrenildi. Bu görüşmede de Fatih Erbakan’ın ‘Kardeşim davayı çeksin’ dediği ifade edildi. Ancak SP kulislerinde kardeşleri tarfından haksızlığa uğradığını düşünen Zeynep Erbakan’ın davayı geri çekmeyeceği konuşuluyor.