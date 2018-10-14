Damada düğün öncesi ‘işkence'

Mustafa Ünal ve Zehranur Uğur çifti dünya evine girdi. Damat Mustafa Ünal’a, düğün öncesi yapılan geleneksel şakalar ise şaşırttı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, memleketi İznik’te, Zehranur Uğur ile dünya evine girdi. D

üğün günü gelin alma merasimi öncesinde arkadaşlarının şaşırtan şakalarına maruz kalan 25 yaşındaki damat Mustafa Ünal’ın kafasında yumurtalar kırılıp una bulandı, ağzına emzik verildi, ardından da koli bandı ile bağlandı.

Daha sonra bir aracın üzerine çıkartılan damat Ünal, eşine 'evlilik kuralları'nı okurken "Hafta sonları yemekleri yapıp bulaşıkları yıkayacağıma, maaşımın yarısını sana vereceğime, her tartışmamızda haklı olsam bile özür dileyeceğime, her iş çıkışı eve çiçekle geleceğime, akşamları evde çay kahve yapacağıma, senden sonra en çok seveceğim kadının da kızımız olacağına söz veriyorum" dedi.

Damat bu şakaların ardından arkadaşları tarafından hamama götürüldü.