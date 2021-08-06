Damacana sulara son 1.5 ayda 5 kez zam geldi: Müşteri suya değil, plastiğe para veriyor

İstanbul'da firmadan firmaya ufak fiyat farkı gösteren 19 litrelik damacanaya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi. Üst üste gelen zamlar tüketicilerin tepkisini çekti.

Su bayileri, geçen yıl tanesini 18 lira ile 22 buçuk lira arasında aldıkları 19 litrelik boş damacanaları artık 52 lira ile 55 liraya aldıklarını ve bu artışın su fiyatlarına yansıdığını söyledi.

"Boş damacanayı 52 liraya alıyoruz"

Hammaddesi yurt dışından gelen damacana fiyatlarındaki artışın su fiyatlarına da yansıdığını söyleyen su bayisi Erol Sunay, "Son zamanlarda suya yüzde 16'lık bir zam geldi. Ancak damacanaya ise yüzde 500 zam geldi. Şu an ise biz sadece bir damacanayı 52 liraya alıyoruz. Kışın günlük 100 adet damacana su satıyorsak şu an günlük 200 adet damacana su satıyoruz" dedi.

"Yeri geliyor, 3-4 günde bir zam yapmak zorunda kalıyoruz"

Damacana su fiyatlarında geçen seneye göre ciddi bir artışın olduğunu belirten su bayisi Bahadır Yeşildağlı ise, "Damacana sularındaki artışı müşteriye anlatırken çok zor durumda kalıyoruz. Yeri geliyor üç, dört günde bir zam yapmak zorunda kalıyoruz. Yaklaşık bir buçuk ay içinde damacana sularına 5 kere zam geldi. Hatta son gelen zamdan benim haberim bile yoktu. Müşteriye damacanaların ham maddesinde ve ambalajında sıkıntı olduğunu anlatamıyorum. İşin içinden çıkamıyoruz" diye konuştu.

"Müşteri suya değil, plastiğe para veriyor"

Yeşildağlı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Plastik hammaddeleri ithal edemediğimiz için bu zamları yaşıyoruz. Şu an damacananın fiyatı geçen seneye göre 3 kat arttı. Geçen sene damacananın tanesini 18 lira ile 22 buçuk lira arası bir ücret veriyorduk. Ancak şu an damacanayı 52 lira ile 55 lira arası bir ücrete alıyoruz. Damacana fiyatlarındaki artış ister istemez su ücretlerine de yansıyor. Su satışı yaparken müşteriye 'suya değil, plastiğe para veriyorsunuz' diyoruz." (DHA)