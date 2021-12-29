Damacana sulara da zam geldi

19 litrelik damacana içme suyuna da zam geldi. Bu yılın başında 14-15 liraya satılan 19 litrelik damacana su, 20-21 liraya çıktı. 15 litrelik cam damacanalar ise 25 lira oldu. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, ‘'Döviz kurundaki yükseliş ile, enerji, işçilik, nakliyedeki artışlar etkili oldu'' dedi.

Bir su firmasının Bölge Müdürü Birol Cengiz de, “Vatandaş ‘Allah’ın suyuna ne zammı bu?' diye bize soruyor. Bunun kapağı, etiketi, ham maddesi hepsi dolarla… Mazot fiyatları da çok arttı. Doların hızla yükseldiği dönemde müşterilere fiyat bile veremedik. Bu işi yapanlar her gün omuzlarında 80-90 tane damacana taşıyor, çoğu yerde asansör yok, zor para kazanılıyor” dedi.

Sözcü'nün haberine göre, SUDER Başkanı Karamehmetoğlu, “Yaşanan pandemi sürecinde, dünyada plastik hammadde üretimi azaldı. Taşımacılık maliyetlerinde artış oldu. Döviz kurundaki yükseliş plastik fiyatlarını yükseltti. Ekonomik şartlar nedeniyle fiyat güncellemeleri oluyor. Direndik ama yılın son çeyreğinde fiyat güncellemesi yapmak zorunda kaldık” dedi ve şunları söyledi:

"2019 yılından itibaren kişi başı su tüketiminde azalma var"

"2019 yılından itibaren kişi başı su tüketiminde azalma var, 2020 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi yüzde 9,4'lük küçülme ile 10,5 milyar litre oldu. Bunun 5,9 milyar litresi yüzde 6,99'luk küçülme ile damacana satışından, 4,6 milyar litresi de yüzde 12,4'lük küçülme ile PET satış kanalından geldi.. Tonaj olarak damacana toplamın yüzde 56'sını, diğer ambalajlı sular ise yüzde 44'ünü oluşturuyor. 2020 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 7,4 milyar TL oldu.

"2021 biterken Türkiye’de su pazarı hacminin yaklaşık 10,3 milyar litreye olmasını bekliyoruz. Bunun 5,6 milyar litresi damacana su, 4,7 milyar litresi de PET satışından gelecek. Sektördeki toplam ciro 7,8 milyar TL civarında olacak. 2019 yılında kişi başına düşen yıllık ortalama tüketim 63 litre PET ve cam, 77 litre damacana olmak üzere toplam 140 litre oldu. 2020 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 55 litre PET ve cam, 71 litre damacana olmak üzere toplam 126 litre olarak gerçekleşti. 2021'de yıllık kişi başı ortalama tüketimin yaklaşık 55 litre PET ve cam, 68 litre damacana olmak üzere toplam 123 litre olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

"Bunun kapağı, etiketi, ham maddesi hepsi dolarla; nakliye de mazot fiyatlarından dolayı tüketiciye yansıyor"

Bir su firmasının Ankara Bölge Müdürü olan Birol Cengiz ise şunları söyledi:

"Bu yılın başında 19 litrelik damacananın satış fiyatı14-15 liraydı. Şimdi 20 lira oldu. En büyük sıkıntı, hammaddeyi dolar bazlı almamız. Bu ülkede suya zam geldiğinde insanlar ‘Allah’ın suyuna nasıl zam gelir?' diyor. Ama bunun kapağı, etiketi, ham maddesi hepsi dolarla. Nakliye de mazot fiyatlarından dolayı tüketiciye yansıyor. Doların hızla yükseldiği dönemde müşterilere fiyat veremedik. Bu işi yapanlar her gün omuzlarında yaklaşık 80-90 tane damacana taşıyor, çoğu yerde asansör yok, zor para kazanılıyor."