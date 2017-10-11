Dalyan'da şampiyona günü

Cihan KAYA/ORTACA, (DHA)- DÜNYA Plaj Güreşi Şampiyonası, yarın Muğla Dalyan\'ın ünlü İztuzu Plajı\'nda başlayacak. 15 Ekim\'de sona erecek şampiyonaya 21 ülkeden sporcular katılacak. Güreş alanının plajda deniz kaplumbağası caretta carettaların yumurtlama alanından uzakta belirlendiği, şampiyona için gerekli izinlerin de alındığı açıklandı. Şampiyonada pazar günü yapılacak finalin ardından Dalyan Stadı\'nda 3\'üncü Dalyan Yağlı Güreşleri de düzenlenecek. Yağlı güreşlerde aralarında Kırkpınar\'da şampiyon olan İsmail Balaban, Recep Kara gibi isimlerin bulunduğu 40\'a yakın pehlivan, başpehlivanlık için mücadele edecek.